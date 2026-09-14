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Царьград

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Эксперт Игорь Юшков оценил ситуацию на рынке топлива в условиях ремонтов НПЗ

Эксперт Игорь Юшков оценил ситуацию на рынке топлива в условиях ремонтов НПЗ

Эксперт рассказал о рисках топливного рынка в России.Ситуация на топливном рынке России остаётся неоднозначной.

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