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Командир «Ахмата» Алаудинов: восстановление Донбасса не будет большой проблемой для России

Командир «Ахмата» Алаудинов: восстановление Донбасса не будет большой проблемой для России

Помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова по вопросам обороны и командующего специальным батальоном «Ахмат» Апти Алаудинова выразил своё мнение касательно стремительного восстановления Донбасса после окончания специальной военной операции России.

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