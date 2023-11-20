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Валерий Белов: «У «Кузни» есть планы вернуться в КХЛ. Новокузнецкому хоккею при таком сценарии будет легче развиваться. Тогда новые Капризовы и Орловы точно появятся»

Клуб уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2008 по 2017 год. – Вы рассказали о ставке на молодежь, назвали 17-летнего Крюкова, 20-летнего Фаттахова и других.

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