📷⚡️Первый испытательный полёт первого многоцелевого истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II (борт MG-01), предназначенного для ВВС Германии, состоялся в Форт-Уэрте, штат Техас, США.
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