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SPORT24.ru

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Галактионов — о непопадании Бакаева и Пиняева в старт «Локо»: «Ни для кого нет абонемента в составе»

Галактионов — о непопадании Бакаева и Пиняева в старт «Локо»: «Ни для кого нет абонемента в составе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 9-м туре РПЛ ответил на вопросы журналистов, в частности объяснив, почему Зелимхан Бакаев и Сергей Пиняев начинали встречу на скамейке запасных.

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