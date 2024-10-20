У РЖД обнаружена недостача в 6,5 миллиона тонн. Лёгкие контейнеры и тяжёлые погодные условия лишают железнодорожный Восточный полигон грузов

6,5 млн тонн — именно столько не вывезет ОАО «РЖД» по Восточному полигону в 2024 году. При плане отгрузок на главную экспортную магистраль в 162,5 млн тонн, через контрольное сечение будет перевезено не больше 156 млн тонн.