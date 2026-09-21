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Трейдер Killa увидел признаки смены тренда после устойчивости Bitcoin

Трейдер Killa увидел признаки смены тренда после устойчивости Bitcoin

Известный криптотрейдер Killa обратил внимание на устойчивость Bitcoin во время недавней коррекции.

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