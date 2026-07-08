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Друг Фриске выпал из эфиров: Лисовец рассказал, почему его перестали звать в программы о Жанне

Друг Фриске выпал из эфиров: Лисовец рассказал, почему его перестали звать в программы о Жанне

Лисовец заявил, что его перестали звать в программы о Фриске Стилист Владислав Лисовец в день рождения покойной подруги Жанны Фриске сообщил, что его больше не приглашают на съёмки телепрограмм, посвящённых певице.

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