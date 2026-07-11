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Доминик Собослаи: «У меня не было образцов для подражания, но я восхищался Роналду – не из-за стиля игры. а из-за его менталитета. Будет только один Зидан, один Джеррард или один Месси – я хотел стать собой»

Полузащитник « Ливерпуля » и сборной Венгрии рассказал, что не хотел быть похож ни на кого из известных игроков, но восхищался профессионализмом форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

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