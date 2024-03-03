В Международный день борьбы с наркоманией санэпидемиологи составили социальный портрет потребителя наркотиков в Могилевской о...

В Международный день борьбы с наркоманией санэпидемиологи составили социальный портрет потребителя наркотиков в Могилевской области и рассказали, сколько наркозависимых состоит на учете1 марта отмечается Международный день борьбы с наркозависимостью.
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