Лукашенко: Украина идет на повышение ставок, атакуя Курскую область

Начавшая «операцию» в Курской области Украина рассчитывает на повышение ставок и улучшение позиций на переговорах, но это не сработает, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».
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