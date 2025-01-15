Прояснилась судьба брюнетов, которые приставили к виску сверстника пистолет в Московском метро

МП

Михаил Пантюхин

Пора всех лоббистов предателей коренного народа России назвать не иноагентами, а врагами России и народа России- они действуют по предписанию "правил" офф пиндостан , чьим инструментом является МОМ!!!! Аэта мом является инструментом ЦРУ и ми 6. Хватит с ними мендальничать и со ржавыми из засразии и закавказья и с их покровителя в гос.органах от госдумы до правительства!!! Или до них до сих пор бл... не доходит, что коренной народ России платит своим здоровьем, кровью и собственными жизнями за их безконтрольную мерзостную аккупацию России из недогусударств из засразии и закавказья повисших на шее России , присосались как пиявки во все поры и сосут сосут и кровь и здоровье и жизни наших людей, детей, женщин изнасилованных, убитых, стариков лишают жилья и полиция не справляется, ведь сказал В. Колокольцев, что недокомплект личного состава полиции, а что разве полиция наша не народ? Такой же народ, но с силовыми полномочиями вплоть до применения ПМ на поражение, но если полицейские толерантничают с этими ржавыми врагами, то пусть В. Колокольцев организует НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ, которым должны дать гарантии ПО ЗАКОНУ РФ!!! ИЛИ СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖДАТЬ ПОКА ВЛАСТЬ РАСТЕЛИТЬСЯ НА ТЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ЭТОЙ ржавчине прижать хвосты и их головы ведущие Россию и народ к ржавой пропасти????????????