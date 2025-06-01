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Россиян предупредили о риске лишиться жилья в некоторых случаях

Россиян предупредили о риске лишиться жилья в некоторых случаях

Случаев обращения взыскания на жилье не так много, однако основания для подобного сценария есть. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредила адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

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