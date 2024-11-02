Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пирожные из гнилых бананов и зефир с диареей: чем производители «балуют» сладкоежек

Пирожные из гнилых бананов и зефир с диареей: чем производители «балуют» сладкоежек

Русский Колоколъ Andrey Arkusha/Global Look Press Новый «продуктовый» скандал. Торговые сети «Перекрёсток» (X5 Group) и «Вкусвилл» убрали из продажи пирожные «Картошка» производства фабрики «Можайский кондитерский дом» («МКД») и вообще отменили поставки оттуда.

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