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Рейс из Екатеринбурга в Югру задержали на два дня

Рейс из Екатеринбурга в Югру задержали на два дня

Вылет рейса 4G-407 Екатеринбург – Белоярский (ХМАО-Югра) задержан на два дня. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании «Газпром авиа» должен был вылететь из Кольцово 15 января в 11:00, но его задержали из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения.

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