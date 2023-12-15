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В MTS AI назвали главные тренды применения генеративного ИИ для бизнеса и общества

В MTS AI назвали главные тренды применения генеративного ИИ для бизнеса и общества

Сегодня у генеративного ИИ, по версии MTS AI, есть несколько ключевых направлений применения. Среди них — анализ данных с помощью языковых моделей и создание документов, интеграция систем проверки и автодополнения кода, разработка интеллектуальных чат-ботов для внешних коммуникаций и поиска информации во внутренних системах, а также формирование маркетинговых предложений.

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