В MTS AI назвали главные тренды применения генеративного ИИ для бизнеса и общества

Сегодня у генеративного ИИ, по версии MTS AI, есть несколько ключевых направлений применения. Среди них — анализ данных с помощью языковых моделей и создание документов, интеграция систем проверки и автодополнения кода, разработка интеллектуальных чат-ботов для внешних коммуникаций и поиска информации во внутренних системах, а также формирование маркетинговых предложений.