БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

Изображение сгенерировано нейросетью Проворовавшийся подрядчик, получивший в Нижегородской области контрактов на полтора миллиарда рублей, сбежал прямо перед вынесением приговора.

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