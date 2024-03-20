Марочко: говорящие на польском языке военные прибыли в Харьков

Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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