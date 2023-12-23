"Мы его в люди вывели, а он Путину грозит", - Яков Кедми предупредил российского лидера о проблемах

Вот под Гербом написано: ПОДДАНЫЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Там ещё где-то есть, ПРАВОСЛАВНЫЕ. Почти ВСЕ ЕВРЕИ. %90, так же. получили ПОДДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Так и жили до 1947 года. А потом США и СССР сделали ИЗРАЙЛЬ, вот и началось (великое переселение, и давали уже НАЦИОНАЛЬНОСТЬ по матери.

Liudmila Kosteley

ЧТО, кровь "заговорила?" Да и сейчас % 70-80 евреев, даже иврита не знают. А где МЫ ВЫРОСЛИ?! Кто живой. В СССР и РОССИИ. Воспитание какое получили? А кто ВАМ отменял ГРАЖДАНСТВО? Только тем, кто уехал. Так что, ПУТИН НАШ ПРЕЗИДЕНТ (РФ).А сам КОЗАКОВ (КЕДМИ). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2#:~:text=%D0%AF%CC%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%B5%CC%81%D0%B4%D0%BC%D0%B8%20(%D0%B8%D0%B2%D1%80.,%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.