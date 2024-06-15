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Жизнь не шутит: безжалостная ирония судьбы в раннем творчестве Надежды Тэффи

Жизнь не шутит: безжалостная ирония судьбы в раннем творчестве Надежды Тэффи

Сборник впервые изданных под одной обложкой дореволюционных фельетонов Надежды Тэффи содержит несколько колонок из респектабельной газеты «Биржевые ведомости», где лирическая героиня кокетливо прикидывается светской глупышкой, желчное эссе о Кнуте Гамсуне и Анатоле Франсе в газете «Речь», но главным образом — публикации 1909–1916 годов в газете «Русское слово», где сатирический талант писательницы заискрил в полную силу (там же в 1914 году впервые был опубликован ее самый известный шедевр — «Демоническая женщина»).

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