Can buying momentum follow through? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza One issue for the daily chart and the S&P 500 is can the buying momentum that appeared on Thursday follow through on Friday and into the weekend.
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