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iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают минимум на 250-300 долларов

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают минимум на 250-300 долларов

Об этом рассказал аналитик Джефф ПуОжидаемая цена на предстоящие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, выход которых запланирован на сентябрь этого года, будет на 250-300 долларов выше, чем на текущую серию iPhone 17 Pro, о чем рассказал аналитик Джефф Пу.

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