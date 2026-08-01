iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают минимум на 250-300 долларов

Об этом рассказал аналитик Джефф ПуОжидаемая цена на предстоящие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, выход которых запланирован на сентябрь этого года, будет на 250-300 долларов выше, чем на текущую серию iPhone 17 Pro, о чем рассказал аналитик Джефф Пу.