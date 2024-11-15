Переместился в конец XXI века: что увидел путешественник во времени Ральф Нойманн – протезы и ужасные лица

В начале XX века, когда мир только начинал осознавать силу научного прогресса, а человечество мечтало о полетах на Луну и колонизации других планет, в Германии произошла удивительная история, которая до сих пор будоражит умы людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии