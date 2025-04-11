Скандальный блогер Женя Ершов примет участие в реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Зрители уже видели его в проектах ТНТ: в первом и третьем сезонах «Вызова», «Звёздах в Африке» и «Сокровищах императора»Телеканал ТНТ раскрыл ещё одного участника «Мастера игры» (16+) — им стал Женя Ершов, блогер, музыкант и опытный игрок в реалити.