Капитальный ремонт и реставрацию фасадов, цоколей и входных групп зданий Московского государственного университета имени Ломоносова на Моховой и Большой Никитской улицах завершили.
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