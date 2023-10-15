Последние дни "Сталкера", фестиваль осени и ностальгия по-Уссурийски: итоги недели

Под бобинный магнитофон и хиты группы "Мираж" в эпоху СССР вернулись студенты УссурийскаВ среду, 11 октября, в городском парке Уссурийска звучали хиты времен СССР, а каждый желающий мог сфотографироваться на фоне советского ковра и лампового телевизора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии