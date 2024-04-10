Акции Metaplanet стремительно растут после крупной покупки BTC

После значительных инвестиций в биткоин, Metaplanet, компания первоначально известная своими экономическими гостиничными операциями, а теперь известный разработчик в пространстве Web3, испытала почти удвоение цены своих акций в течение 48 часов.
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