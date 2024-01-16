Китай осуждает и выступает против заявлений и "поздравлений" соответствующих стран после выборов на Тайване -- МИД КНР

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Китай резко осуждает и решительно выступает против ошибочных действий соответствующих стран, нарушающих принцип одного Китая, в том числе заявления и "поздравления" после выборов в китайском регионе Тайвань, указала в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.