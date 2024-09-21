Новозеландец, воюющий на стороне ВСУ в Курской области, угрожал российским военк

- Ни повязок с надписью «пресса», ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата, - написал О Брайан в комментарии к новости об операторе НТВ Валерии Кожине, убитом в июне в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР.