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Курские новости

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Новозеландец, воюющий на стороне ВСУ в Курской области, угрожал российским военк

Новозеландец, воюющий на стороне ВСУ в Курской области, угрожал российским военк

- Ни повязок с надписью «пресса», ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата, - написал О Брайан в комментарии к новости об операторе НТВ Валерии Кожине, убитом в июне в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР.

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