Беснующиеся экстремисты призывы Католикоса всея Грузии к разуму не слышат

Пользуясь благостным моментом, 19 апреля студенты и недавно созданное политическое движение «Сартули – сила нового поколения» объявили о проведении акции на проспекте Руставели, прямо возле церкви Кашвети в Тбилиси: «Давайте снова зажжём свечу вместе и вместе отпразднуем светлый праздник Пасхи».