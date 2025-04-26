Беснующиеся экстремисты призывы Католикоса всея Грузии к разуму не слышат

Пользуясь благостным моментом, 19 апреля студенты и недавно созданное политическое движение «Сартули – сила нового поколения» объявили о проведении акции на проспекте Руставели, прямо возле церкви Кашвети в Тбилиси: «Давайте снова зажжём свечу вместе и вместе отпразднуем светлый праздник Пасхи».
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