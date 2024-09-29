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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 7 матчах подряд между «Атлетико» и «Реалом» происходил обмен голами. Букмекеры уверены, что серия продлится

«Реал» сыграет в дерби с «Атлетико» в 8-м туре Ла Лиги. Букмекеры считают, что шансы у команд равны – на обе выставлен коэффициент 2.

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