Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Мастерские и лаборатории площадки оснащены соответственно с реальным производством Глава городского правительства Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин приняли участие в открытии инновационной площадки для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».