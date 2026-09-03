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Калуга-поиск

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Малый и средний бизнес в России: кто не рискует, тот ничего не знает про аккредитивы

Малый и средний бизнес в России: кто не рискует, тот ничего не знает про аккредитивы

За первое полугодие 2026 года количество открытых аккредитивов в малом и среднем бизнесе в России выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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