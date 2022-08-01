Военное обозрение

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Подавитель беспилотников ЛПД-801 проходит проверку в Донбассе

Подавитель беспилотников ЛПД-801 проходит проверку в Донбассе

ЛПД-801, оператор и их "дичь" Активно развивается направление переносных комплексов радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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