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Авито проведет конференцию для IT-руководителей

Авито проведет конференцию для IT-руководителей

В сентябре в Москве пройдет конференция Avito.Tech.Conf для руководителей в ИТ. Участники обсудят, как меняется роль технологического лидера в условиях развития AI, ограниченных ресурсов и организационных изменений.

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