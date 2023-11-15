Кандидаты в президенты США заявили о намерении усадить Украину за стол переговоров

Вашингтону выгоднее привести конфликт России и Украины к перемирию ― к этому будут стремиться опрошенные 14 ноября журналом Responsible Statecraft баллотирующиеся в президенты США Роберт Кеннеди – младший и Корнел Уэст.
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