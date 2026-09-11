В чём отличие между «старыми» и «новыми» долларами США

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"А почему сразу не Киев?": зачем мы освобождаем "бабкосёла"
Масштабные прорывы и штурм городов в сводках сменили бои за посёлки, от которых мало что остаётся. Это похоже на топтание на месте.
Блогеры пытаются разобраться в логике происходящего. Влияние ударов по тылу, портам или захвата крупных логистических узлов (вроде Бахмута или Мариуполя) для всех очевидно. А вот смысл штурма живой силой «бабкосёл» в поле – нет. В условиях современных БПЛА движение крайне ограничено. Так зачем рисковать людьми ради малых территорий, вместо того чтобы принуждать к их сдаче ударами по тылу?
Ветеран боевых действий, автор канала Hard Blog говорит, что сами по себе «бабкосёла» вообще не представляют ценности. Тем более что, когда их берут, от них часто щепки одни остаются: «Вся соль в дорогах, которые к нему ведут и от него уходят. Войска же не прут сплошной стеной, как в кино. Ты же не погонишь технику через поля – там тебе и речки, и овраги, и лесополосы, и ещё куча всего. Войска двигаются и снабжаются именно по дорогам. Вот они и есть самое главное.»
Так уж вышло, что деревни в чистом поле не появляются. Через них обязательно дорога идёт. И бывает такое, что перекрёсток в каком-нибудь «бабкоселе», где от силы человек тридцать живёт, имеет стратегическое значение покруче целого города.
На войне вообще много чего важно, на что в обычной жизни внимания не обращаешь. Вода, например. Дома кран открыл, попил и забыл. А на войне, чтобы солдат воды попил, иногда целые операции проводят. Так что, если кому-то что-то кажется неважным, это только потому, что он не вник, как вообще война ведётся, добавил он: «Иногда даже не деревня, а просто точка на карте имеет значение. Потому что там высота, и, если её занять, противнику будет очень кисло. А бывает, займёшь пару таких «бабкосёл», и противник сам город без боя сдаёт. У войны своя логика, сюда с гражданскими мерками не подойдёшь. Для военного твой вопрос звучит так же дико, как если бы кто-то спросил: «Слушай, а почему сразу Киев не взять?» Можно долго объяснять про резервы, фланги, логистику и прочее. А можно просто ответить: «Нельзя, и всё». Вот так и с этими «бабкосёлами». Зачем мы их занимаем? Да потому что надо.»
И не зря вообще существуют инженерные войска. Их главная задача – логистика, рытьё укреплений, добыча воды, разминирование и возведение оборонительных сооружений. На этом, по сути, всё и держится. Да, современная война сильно изменилась, но без инженеров продвинуться вглубь территории противника просто нереально, напомнил нам военкор Михаил Бондаренко: «На что тут надо обращать внимание? Хотя бы на то, чтобы быть в курсе, какие новые «игрушки» – средства поражения, системы разведки и прочее – противник уже успел внедрить. Нужно просчитывать его шаги наперёд и быть готовыми к любому сюрпризу. Война – это, конечно, ад и мясорубка, но ещё и жесточайшая гонка вооружений и технологий. Особенно сейчас.»
Но на войне важна не только логистика сама по себе – в широком смысле решает тыл, то есть обеспечение боевой работы войск. Есть яркий пример, который у всех перед глазами, – Великая Отечественная. К 9 мая 1945 года миллионы немецких солдат ещё были в строю, их физически не истребили. Поэтому в военной науке говорят не о поголовном уничтожении, а о разгроме, сказал нам член Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО Константин Рыжак: «Что такое разгром? Это когда противник теряет возможность сопротивляться. Это вовсе не означает, что всех перебили, – чаще всего речь идёт о том, что войска просто перестают быть боеспособными. А добиваются этого через разрушение системы обеспечения: когда нет горючего, нет снарядов, когда связь и управление рушатся. Вот это и есть разгром. Поэтому так важно иметь надёжную логистику и крепкий тыл. А надёжный тыл возможен только при мощной работающей экономике. Всё завязано друг на друге, и это колоссально важно.»
В нынешней войне Рыжак выделил два главных направления.
Первое – технологии. Исход боёв сейчас решает не количество солдат, а именно техническое превосходство. Все видели, как беспилотники перевернули правила игры. Значит, нужно наращивать технологическую мощь. И здесь огромную роль играет народный ВПК – масса изобретений рождается прямо в народе, в небольших частных компаниях. Их разработки надо максимально быстро передавать в Минобороны и запускать в бой.
Второе – мощный тыл. Экономика, которая обеспечит войска снабжением, логистикой и возможностью воевать с нарастающей силой.
Эти два направления – технологии и тыл – и приведут нас к победе.
Так что, когда спрашивают, зачем мы тратим ресурсы на «бабкосёла», ответ простой: чтобы перекрыть врагу кислород. Чтобы разрушить его логистику, лишить возможности маневра и поставить перед выбором – сдавать город или умирать без снабжения. У войны своя логика.