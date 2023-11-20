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Forbes: РФ использует «Поле-21» для подавления американских M982 Excalibur

Forbes: РФ использует «Поле-21» для подавления американских M982 Excalibur

Российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» подавляет высокоточные американские снаряды M982 Excalibur, пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.

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