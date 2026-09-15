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Чат, жалобы в прокуратуру и «футбол» с ведомствами: зрители Канье Уэста не могут вернуть деньги

Чат, жалобы в прокуратуру и «футбол» с ведомствами: зрители Канье Уэста не могут вернуть деньги

Зрители Канье Уэста объединяются ради возврата денег за билеты Поклонники Канье Уэста, купившие билеты на концерты в Петербурге, начали объединяться: они создали чат в мессенджере и вместе пишут в ведомства.

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