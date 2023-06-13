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Как выглядят и чем занимаются дети наших любимых актеров, фильмы с которыми мы смотрим на одном дыхании

Как выглядят и чем занимаются дети наших любимых актеров, фильмы с которыми мы смотрим на одном дыхании

Мало кто знает, как выглядят и чем занимаются дети наших любимых актеров. Например, дочь Евгения Евстигнеева пошла по стопам отца, один из сыновей Александра Семчева стал железнодорожником, а дочери Алексея Маклакова пока еще учатся в школе.

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