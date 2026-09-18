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Царьград

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Для нас - сорняк, для китайцев - "русское чудо": За какой куст из уральских садов гости из Поднебесной готовы платить тысячи

Для нас - сорняк, для китайцев - "русское чудо": За какой куст из уральских садов гости из Поднебесной готовы платить тысячи

Старый ревень на уральском участке годами считали обычным растением, пока им не заинтересовались гости из Поднебесной.

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