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Газета.ру

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Памфилова: голосование в ЕДГ-2026 проходит в штатном режиме

Памфилова: голосование в ЕДГ-2026 проходит в штатном режиме

Голосование в Единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году проходит в штатном режиме. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

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