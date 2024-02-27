Более 6,7 тысячи нижегородцев стали пациентами «Поездов здоровья» с начала года. Жители региона смогли получить консультации узких специалистов и пройти различные исследования в пяти мобильно-диагностических комплексах.
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