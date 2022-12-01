Арзамасова готова бросить карьеру ради сына от Авербуха

Актриса сделала признание. Илья Авербух и Лиза Арзамасова соцсетиУ Лизы Арзамасовой в жизни складывается все прекрасно: карьера стремительно развивается – в ее фильмографии уже больше 40 картин, и в театральных постановках она активно занята.