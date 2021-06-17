В Киеве решили: Москва заплатит. Чем и за что – ещё не договорились

Театр абсурдаПолитикаВ Киеве решили: Москва заплатит. Чем и за что – ещё не договорились Настоящая национальная идея Незалежной давно озвучивается в Киеве, но на неё почему-то не обращают должного внимания.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоС СП-2 у Окраины вышел облом и теперь им просто хочется сохранить лицо. Поэтому и выдвигают заведомо невыполнимые требования, чтобы сделать обиженную мину и тихонько сопеть в сторонке - как же так, нас почти европейцев и покатили на вороных.Леонид РусиВМВладимир МакаровТеперь можно говорить,что наравне с загадочным термином русская душа,появился не менее загадочный термин - украинская логикаЛеонид РусиРада и министры... какие-то не такие... Фамилии еврейские, армянские, турецкие... Где подлинные представители коренного населения? Где русские и малороссы? Почему территорией управляют иноверцы? Бандерлоги... это уже не славяне, а гибрид обезьяны с носорогом... Дайте нам православного, подлинного, выдающегося деятеля науки и культуры! С какой помойки кастрюлеголовые собирают кабинет министров и своих генералов?mark kapustinУкраинская иллюзия .......Комментировать
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