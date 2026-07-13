Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов в зоне спецоперации

Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов в зоне спецоперации

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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