В Крыму няня украла золотые украшения на 50 тысяч рублей

35-летняя жительница Симферополя обвиняется в краже, совершённой с причинением значительного ущерба.По данным правоохранителей, в мае текущего года 35-летняя крымчанка, работая няней в домовладении и присматривая за ребёнком, украла золотые украшения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)