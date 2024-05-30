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Вести Севастополь

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В Крыму няня украла золотые украшения на 50 тысяч рублей

35-летняя жительница Симферополя обвиняется в краже, совершённой с причинением значительного ущерба.По данным правоохранителей, в мае текущего года 35-летняя крымчанка, работая няней в домовладении и присматривая за ребёнком, украла золотые украшения.

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