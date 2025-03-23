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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дайч о вылете Компани с «Бернли» из АПЛ: «Он потратил 127 млн фунтов и получил работу в «Баварии». Я не понимаю, как это работает. Хотел бы я оказаться на его месте»

Бельгийский специалист сменил Дайча летом 2022 года на посту главного тренера «Бернли». В свой первый сезон в клубе Компани вывел команду в АПЛ, но в следующем сезоне вылетел обратно в чемпионшип.

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