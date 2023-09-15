У моего мужа и раньше не было какой-то явной алкогольной зависимости, но он решил, что хочет удариться в здоровый образ жизни.
Муж совершенно завязал с алкоголем и стал редкостным занудой
Комментарии
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Майя Maja
Мужа надо понюхать когда он скандал устраивает.)) На полном серьезе! Может он тоже под шафе, но не хватило для поднятия настроения?))) Кстати, человек рядом выпивший как правило не чувствует запах спиртного от другого человека.)) Чтобы чуйка сработала, надо быть трезвым как стекло))
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12 час.
Платон Платонов
Да. Алкоголиками мужиков делают жёны. Надо сто раз подумать, прежде чем загсоваться с феминисткой, и двести раз передумать.
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7 час.
Платон Платонов
Да. Если выпить, то и жена красивше, и на её стервозность проще положить с прибором.
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7 час.
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