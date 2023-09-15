Муж совершенно завязал с алкоголем и стал редкостным занудой

Майя Maja

Мужа надо понюхать когда он скандал устраивает.)) На полном серьезе! Может он тоже под шафе, но не хватило для поднятия настроения?))) Кстати, человек рядом выпивший как правило не чувствует запах спиртного от другого человека.)) Чтобы чуйка сработала, надо быть трезвым как стекло))