Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ

В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ

На заводе «Крушик» в сербском городе Валево «в ходе плановых работ» на промышленном предприятии, выпускающем артиллерийские боеприпасы, которые поставляются преимущественно украинской армии, прогремел мощный взрыв.

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