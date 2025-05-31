В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ

На заводе «Крушик» в сербском городе Валево «в ходе плановых работ» на промышленном предприятии, выпускающем артиллерийские боеприпасы, которые поставляются преимущественно украинской армии, прогремел мощный взрыв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии